Перспективы Украины в конфликте с Россией останутся мрачными в 2024 году. Об этом отставной полковник британской армии Ричард Кемп написал 28 декабря в своей колонке для газеты The Daily Telegraph.

Как считает Кемп, несмотря на все попытки Украины атаковать российские военные объекты, перспективы Киева «остаются мрачными».

«Длительное контрнаступление Киева провалилось. Ценой огромных затрат и больших потерь оно не продвинулось вперед, и не существует непосредственной перспективы дальнейшего продвижения украинских войск», — заявил эксперт.

Также он отметил, что контрнаступление Украины дало обратный эффект — Россия сама перешла в наступление на некоторых участках и заняла Марьинку в Донецкой Народной Республике.

«Это крупнейший боевой успех для любой из сторон со времен взятия Россией Бахмута (украинское название Артемовска. — Ред.) в мае. Эта опорная точка позволяет Москве наступать дальше на юг Украины», — констатировал Кемп.

Более того, по его мнению, взятие Марьинки Россией ударяет по международной репутации Украины, поддержка которой и так ослабевает уже несколько месяцев. Полковник также добавил, что в плане поддержки для Киева «дальше будет только хуже». Также влияние оказывает и ближневосточный конфликт.

Эксперт отмечает, что актуальность украинского вопроса для США отходит на дальний план на фоне выборов президента в будущем году.

«Кандидатам в президенты в год выборов будет сложно оправдать трату дополнительных миллиардов на Украину, в то время как американцы сами страдают от последствий года высокой инфляции», — рассказал он.

Помимо этого, он указывает на усиление националистических партий в Европе, которые призывают сместить фокус внимания с поддержки Украины на проблемы собственных граждан.

В заключение эксперт прогнозирует, что следующий год будет решающим в украинском конфликте и закончится он с большей вероятностью победой России.

Ранее в этот день издание The Conversation сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли начнут новое контрнаступление из-за растущих проблем. Журналисты обратили внимание, что у армии России есть превосходство в живой силе, а у украинских солдат не хватает артиллерийских боеприпасов. Также 27 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил страны Европы в промедлении с поставкой снарядов.

До этого, 20 декабря, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной. Он отметил, что в украинской армии не осталось националистических батальонов и большее количество военнослужащих составляют девушки и подростки.

19 декабря бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин признал, что провал Вооруженных сил Украины привел к отчаянию жителей страны, потому что власти в Киеве внушили им ложные надежды. По словам экс-депутата, украинское население поверило в захват Крыма украинской армией, однако неудавшееся контрнаступление ВСУ привело к тяжелым потерям. Вдобавок помощь Запада значительно сократилась, тогда как антироссийские санкции не принесли ожидаемого эффекта, добавил Лапин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.