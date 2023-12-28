В Московском зоопарке показали знакомство детеныша панды с игрушкой

Родившаяся в Московском зоопарке панда начала изучать игрушки. Об этом 28 декабря рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

На видео, опубликованном в ее Telegram-канале, показано, как панда пробует зубами плетеную игрушку. После этого она теряет интерес и неуверенными шагами ходит по столу в поисках нового развлечения, затем возвращается к игрушке.

В настоящее время продолжается голосование за имя панды. Среди вариантов — Катюша (русское имя, хорошо известное в Китае), Сяо Мо — Маленькая Мо (Мо — первый иероглиф слова «Мо Сы Кэ» — «Москва»), Мо Мо (от первого слога слова «Москва») и другие. Проголосовать можно на платформе «Активный гражданин».

Панда родилась в конце августа. В конце ноября у детеныша в возрасте трех месяцев прорезались первые два зуба, а спустя несколько дней, 1 декабря, она начала ползать по вольеру и теперь может добраться до своей мамы самостоятельно. 2 декабря детенышу подарили новый манеж, украшенный морковками и стволами бамбука, так как малышка уже едва помещалась в корзинке и на весах.

Родители детеныша Жуи и Диндин прибыли в столицу в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Для их приезда подготовили вольерный комплекс на территории зоопарка, а специалисты несколько месяцев проходили стажировку в китайском питомнике панд, где научились правильному уходу за животными. Уже подросших Жуи и Диндин познакомили друг с другом этой весной.