В Латвии закрыли доступ к связанным с «Яндексом» сайтам
Власти в Латвии закрыли доступ ко всем сайтам, которые связаны с компанией «Яндекс». Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает председатель национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш в социальной сети X (бывш. Twitter).
«Кроме того, в Латвии будет заблокирован доступ к сайту «Яндекс Музыка», который также предлагает бесплатный доступ к русской музыке, подкастам лиц, попавших под санкции Евросоюза, и аналогичному контенту», — добавил он в публикации.
Ранее в этот же день латвийский портал национального гостелерадио LSM.Iv сообщил, что власти Латвии намерены принудительно выслать из страны более 1,2 тыс. российских граждан, которые якобы не урегулировали свой правовой статус. Кроме того, портал со ссылкой на управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) сообщает, что 904 человека из этой категории уже покинули страну.
Период, когда проживающие в Латвии россияне могли подать документы на ВНЖ, чтобы продолжить легальное проживание в стране, закончился 18 декабря. Около 15,5 тыс. граждан РФ подали заявление на постоянный ВНЖ в стране, а почти 3 тыс. человек — на временный.
Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.