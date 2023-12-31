Ноут-друг: марсианские огурцы, новая «Футурама» и величие Мерил Стрип

Селена Гомес ищет виновных в смерти Пола Радда в сериале «Убийства в одном здании», Сергей Чихачев ведет в «Кибердеревне» сельское хозяйство и воспитывает роботов. Скотт Пилигрим завоевывает сердце Рамоны Флауэрс — но уже не в полном метре, а в 2D, пока Фрай и Лила влюбляются друг в друга заново в восьмом сезоне «Футурамы». Южнокорейский «Слабый герой» выдает рецепт по защите от буллинга с умом. Том Сэнгстер перевоплощается в воришку-хирурга в спин-оффе «Оливера Твиста» от Disney+, а Джейсон Сигел и Харрисон Форд лечат психологические проблемы людей в «Терапии». «Известия» вспоминают, какие сериалы вы могли пропустить в 2023 году, и рекомендуют, на какие из них стоит потратить время новогодних каникул.

«Скотт Пилигрим жмет на газ»

Аниме-сериал вышел этой осенью на Netflix и основан на одноименной серии комиксов «Скотт Пилигрим». Главный герой Скотт встречает девушку своей мечты. Он бы и рад быть с ней, но сначала ему нужно победить ее злых бывших в количестве семи штук — только в этом случае Рамона согласится с ним встречаться.

Всего в сериале восемь эпизодов, а на Rotten Tomatoes «Скотт Пилигрим жмет на газ» получил рейтинг 100%. Комикс уже был экранизирован — в 2010 году вышел знаковый для гик-сообщества фильм «Скотт Пилигрим против всех» с Майклом Сера в главной роли. Кстати, все актеры из полного метра озвучили своих аниме-персонажей в новом сериале.

«Кибердеревня»

Главный герой — фермер Коля, который живет с женой и двумя дочками на ферме и не тужит. А поскольку действие разворачивается в 2100 году, то эта ферма непростая, а марсианская. У Коли есть электроберезки, которые регулируют погоду, и целая орава роботов-помощников. Глава крупной корпорации Костя хочет использовать эту территорию для постройки нового завода. Когда-то эти двое были друзьями и вместе придумывали изобретения, которые могут сделать космический мир лучше, но потом Костя предал Колю, забрав все лавры себе.

Сериал, созданный «Кинопоиском», основан на видеороликах русскоязычного YouTube-канала Birchpunk. В нем режиссер Сергей Васильев показывал образы русской кибердеревни, смешивая футуристические и сельские мотивы. Получился эдакий компот из «Любовь и голуби» и «Бегущего по лезвию». Как в роликах Васильева, так и в сериале «Кинопоиска» роль Коли исполнил Сергей Чихачев.

«Футурама»

Спустя десять лет затишья и обещания фанатам «больше никогда», сериал «Футурама» вернулся на экраны. Седьмой сезон закончился «обнулением» жизней всех персонажей, а в новом, восьмом, зрители узнают, что произошло дальше. В том числе и тема отношений Фрая и Лилы раскрывается глубже, а еще создатели поиронизировали на тему пандемии.

Всего в восьмом сезоне 20 эпизодов, и все знакомые герои вернулись в сиквеле: это и робот Бендер, и доктор Зойдберг, профессор Фарнсворт, Эми Вонг, Киф Крокер. За всё время эфира с 1999 года сериал неоднократно получал награды «Эмми» и был отмечен премией Гильдии писателей США.

«Ловкий плут»

Новинка Disney+ собрала «британскую коммуналку» из Томаса Сэнгстера, Дэвида Тьюлиса и Тима Минчина. Сериал «Ловкий плут» — это спин-офф и одновременно сиквел к «Приключениям Оливера Твиста» Чарльза Диккенса, а Сэнгстер играет здесь роль Джека Доукинса, карманника из Лондона, в чью шайку и попадает Оливер в книге.

Собственно, Доукинг — основная фигура сериала, сюжет которого разворачивается в 1850-х. Джек вырос, одумался и пытается построить в Австралии карьеру хирурга. Он стремится к знакомствам в высшем обществе и жаждет вращаться в элитных кругах, но темное прошлое мелкого воришки преследует его даже за пределами Лондона.

«Слабый герой»

Остросоциальный мини-сериал о буллинге и токсичной маскулинности «Слабый герой» вышел на Okko в 2023 году. По сюжету Ён Ши Ин — тихий отличник, который постоянно сталкивается с травлей в школе. Но и его терпение не железно. В какой-то момент он избирает для себя путь Робина Гуда, ввязываясь в драку против обидчиков и орудуя мозгами вместо кулаков. Например, использует знания об эксперименте «собака Павлова» или второй закон Ньютона.

У сериала рейтинг 8,5 из 10 на IMDb, для дорамы это нетипично. В принципе, «Слабый герой» разрушает стереотип о корейских сериалах как о мыльных операх. На родине проект тоже стал хитом: в первую ночь релиза он возглавил рейтинг самых просматриваемых сериалов на корейском онлайн-стриминге Wavve и вошел в топ-10 сервиса азиатских фильмов на Тайване и в Северной Америке.

«Убийства в одном здании»

В 2023 году вышел третий сезон хитового детектива от Hulu с Селеной Гомес, Мартином Шортом и Стивом Мартином. Троицу объединяют любовь к тру-крайм-подкастам, соседство в одном доме и, конечно, убийства, которые они принимаются расследовать. В новом сезоне звездный состав пополнился Мерил Стрип и Полом Раддом . Герой последнего покинул сцену спектакля без пульса, и теперь трио ищет виновных.

Всего в сериале 10 эпизодов примерно по полчаса, так что его можно «проглотить» меньше чем за один день отдыха в кровати в компании оливье и чипсов. Критики третий сезон оценили высоко, отдельно отметив игру Мерил Стрип, которая, несмотря на малый хронометраж, использует каждую секунду экранного времени с пользой для проявления характера своей героини. Сценаристы не забыли и о «пасхалках» для фан-базы: герой занятого в «Человеке-муравье» Пола Радда в сериале занимался озвучкой мультфильма «Приключения семьи муравьев».

«Терапия»

Комедийный сериал Apple TV с Харрисоном Фордом и Джейсоном Сигелом в главных ролях рассказывает о терапевте, который, пережив утрату жены, решает полностью пересмотреть свой подход к пациентам. Не в силах помочь самому себе, теперь он прямо говорит им всё, что думает о них и их проблемах.