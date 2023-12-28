Житель Пскова снес челюсть своему другу
Житель Пскова избил своего друга во время конфликта. Ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба городской прокуратуры в четверг, 28 декабря.
Инцидент произошел у жилого многоквартирного дома. 29-летний пскович несколько раз ударил друга в челюсть и нос. Пострадавшему диагностировали перелом нижней челюсти со смещением. Вред здоровью оценивается как средней тяжести, пишет Псковская лента новостей.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Дело уже направили в суд для рассмотрения по существу, отмечает Псковское агентство информации.