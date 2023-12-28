Политолог указала на страх ЕС потери замороженных российских активов из-за США

В Евросоюзе сомневаются в законности идеи США конфисковать замороженные российские активы из-за боязни руководителей объединения потерять денежные средства. Об этом в разговоре с «Известиями» 28 декабря заявила политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева.

Ранее в четверг газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что страны — члены Евросоюза, в частности Германия, Франция и Италия, выразили сомнения в законности идеи США конфисковать замороженные активы РФ в $300 млрд. По данным издания, в Лондоне и Париже отметили, что конфискованных активов не хватит для покрытия потребностей Киева в восстановлении страны, а сами деньги не должны идти в ущерб финансовой поддержки в 2024 году.

«Подобные заявления делаются, потому что деньги пойдут мимо Европы. Изначально у Евросоюза были планы по конфискации активов непосредственно себе, несмотря на то что они хотели перенаправить это на помощь Украине. А когда уже сюда вмешиваются США, то в Европе возникает вопрос: а при чем здесь, собственно, Соединенные Штаты? Хотя на самом деле ситуация довольно абсурдна, потому что к этим деньгам вообще никто не имеет отношения, кроме России», — отметила Елисеева.

Политолог предположила, что в этом вопросе странам Европейского союза вряд ли удастся хоть как-либо повлиять на США.

Ранее, 20 декабря, издание Financial Times сообщило о предложении США легализовать изъятие замороженных российских активов путем признания западных стран пострадавшими от конфликта на Украине. Авторы инициативы назвали решение о передаче активов РФ якобы пострадавшим и особо пострадавшим от нее странам законным.

В ответ на это министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае конфискации РФ примет симметричные ответные меры.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.