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Певицу Anna ASTI заменили на Чеботину на концерте в «Барвихе Luxury Village»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Выступление певицы Anna Asti (Анны Дзюбы) на новогоднем концерте в «Барвихе Luxury Village» отменено, следует 28 декабря из афиши на сайте концертного зала.

Артистку на сцене в новогоднюю ночь заменит певица Люся Чеботина.

По какой причине произошла замена, не уточняется. Сама певица еще не комментировала ситуацию.

Гости могут вернуть билет до 31 декабря, либо по нему же пройти на мероприятие. В новогодней программе, за исключением выступления Anna Asti, всё пройдет в соответствии с планом.

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В этот же день сообщалось еще о двух отменах выступлениях певицы Anna Asti. Так, на новогоднем корпоративе для сотрудников компании «Сима-ленд» вместо нее выступит Полина Гагарина. В московском клубе Gipsy ее выступление заменили на концерт Jony. Отмечается, что по купленному билету можно пройти на Jony, придержать его до выступления певицы, которое будет в 2024 году, или же вернуть стоимость.

Anna Asti была гостьей «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. В заведение пришли силовики, однако не произвели никаких задержаний. При этом в ночь на 22 декабря прошла вторая вечеринка в этом заведении.

21 декабря активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). 22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ.

За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые ее гости, а также сама телеведущая Ивлеева. Но после того как скандальные фото с мероприятия попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.

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