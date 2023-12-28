В ФРГ сообщили о начале подготовки ЕС новых санкций против России
Евросоюз (ЕС) начал разрабатывать новые пакеты санкций против России, рестрикции будут расширены и доработаны для предотвращения обхода мер. Об этом 28 декабря на брифинге сообщил представитель немецкого минэкономики.
«Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты. Это означает, что санкционная система будет расширяться и совершенствоваться, возможности обхода будут обнаруживаться и пресекаться», — цитирует его ТАСС.
Как отмечает издание RegionalHeute, кабмин ФРГ в целом считает антироссийские санкции очень эффективными, в том числе и запреты на экспорт нефти в ряд стран.
«Конечно, Россия нашла других покупателей нефти, но это не повод отказываться от мер», — подчеркнули в немецком правительстве.
ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.
Спустя несколько дней Швейцария присоединилась к рестрикциям 12-го пакета антироссийских санкций. В санкции Швейцарии дополнительно вошли 86 предприятий и организаций, а также 61 физическое лицо.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 12-й пакет санкций против России является санкционным безумием. Рассуждая об ограничениях, коснувшихся российских алмазов, он подчеркнул, что Россия будет обходить их.
Вместе с тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что РФ будет вырабатывать ответные меры на принятый ЕС 12-й пакет санкций против Москвы.
Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.