Бывший главврач больницы в Липецке стала начальником облздрава
Начальником управления здравоохранения Липецкой области станет Анна Маркова, ее кандидатуру согласовали в Минздраве России. Эта должность была вакантной с сентября 2023 года, сообщает GOROD48 в четверг, 28 декабря.
Анна Маркова родилась в 1984 году в селе Доброе Липецкой области. В 2008 году она окончила Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н.Н. Бурденко.
Женщина работала врачом-терапевтом в липецкой больнице № 1 и поликлинике № 6, а с 2016 по 2020 год заняла должность главы отделения поликлиники больницы №3 «Свободный сокол». Далее занимала пост главврача Липецкой городской поликлиники № 2.
В октябре 2023 года Маркову назначили заместителем начальника управления здравоохранения региона, где она проработала до настоящего времени, отмечает LipetskMedia.