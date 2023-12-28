В Московской области улучшают качество питьевой воды
Новый водозаборный узел с резервуарами чистой воды для жителей многоквартирных домов ввели в строй микрорайоне жилищного комплекса «Раменский». ВЗУ обеспечил качественной питьевой водой 3,5 тыс. местных жителей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» в четверг, 28 декабря.
По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, в 2023 году завершен капремонт объектов водоснабжения в Одинцово, Балашихе, Дзержинском, Фрязино и Орехово-Зуево. В 2024 году планируется поднять обеспеченность граждан чистой водой до 97,18%.
Ранее в декабре сообщалось, что в подмосковных Люберцах завершили строительство нового детского сада, рассчитанного на 350 мест. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже выдано.