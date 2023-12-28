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Шольц ожидает продолжения помощи Украине от США

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц ожидает, что США продолжат оказывать помощь Украине. Об этом 28 декабря заявил на брифинге представитель немецкого правительства Вольфанг Бюхнер.

«Канцлер исходит из того, что США и впредь будут поддерживать Украину», — сказал Бюхнер, чьи слова передает ТАСС.

Ранее в этот день директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что США постепенно будут замораживать финансирование Киева из-за полной потери интереса к украинскому конфликту. По его словам, на сегодняшний день украинский кейс явно носит токсичный характер для Байдена.

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Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву новый пакет помощи на сумму до $250 млн. В него войдут вооружение и техника, ПВО и артиллерийские боеприпасы. Также запланировано передать ракеты «Стингер» и TOW.

До этого, 21 декабря, Блинкен заявлял, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева. Также он сказал, что у США есть четкий план развития Украины без той финансовой поддержки, которую приходится оказывать стране сейчас.

19 декабря официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. По его словам, у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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