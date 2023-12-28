Шольц ожидает продолжения помощи Украине от США
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ожидает, что США продолжат оказывать помощь Украине. Об этом 28 декабря заявил на брифинге представитель немецкого правительства Вольфанг Бюхнер.
«Канцлер исходит из того, что США и впредь будут поддерживать Украину», — сказал Бюхнер, чьи слова передает ТАСС.
Ранее в этот день директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что США постепенно будут замораживать финансирование Киева из-за полной потери интереса к украинскому конфликту. По его словам, на сегодняшний день украинский кейс явно носит токсичный характер для Байдена.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву новый пакет помощи на сумму до $250 млн. В него войдут вооружение и техника, ПВО и артиллерийские боеприпасы. Также запланировано передать ракеты «Стингер» и TOW.
До этого, 21 декабря, Блинкен заявлял, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева. Также он сказал, что у США есть четкий план развития Украины без той финансовой поддержки, которую приходится оказывать стране сейчас.
19 декабря официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. По его словам, у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.