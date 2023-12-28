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РФ будет добиваться от Литвы и ЕС выполнения обязательств по ситуации на границе

МИД РФ: Россия будет добиваться от ЕС и Литвы разрешения ситуации на границах
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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Заторы, образовавшие на границе России и Литвы, рассматриваются Москвой как неспособность Вильнюса и Брюсселя соблюдать договоренности РФ и Евросоюза (ЕС). Как отмечено 28 декабря в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва будет добиваться от Литвы и ЕС всех полагающихся обязательств.

Дипломат напомнила, что в п. 9 Совместного заявления о расширении ЕС и отношениях Россия – ЕС от 27 апреля 2004 года признается уникальное положение Калининградской области как части Российской Федерации.

В связи с этим в п. 10 данного документа подтверждается, что «в отношении товаров, следующих транзитом в/из Калининградской области автомобильным и железнодорожным транспортом» должны применяться принцип свободы транзита товаров, а также «упрощенных и необременительных таможенных процедур».

«Будем и дальше последовательно добиваться выполнения Литвой и Евросоюзом имеющихся у них международно-правовых и политических обязательств, зафиксированных в указанных документах», — указано на сайте МИД РФ.

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Ранее, 15 декабря, в грузоперевозочных компаниях рассказали «Известиям», что на границах Белоруссии и России с европейскими странами образовались очереди из фур — перевозчики простаивают в ожидании перецепки грузов до 10 дней. Самые протяженные заторы из грузовиков образовались на выезде из Белоруссии в направлении стран ЕС — в Польшу и Литву. Здесь фуры ожидают перецепки 7–10 дней, уточнили в компаниях.

До этого, 26 ноября, в пресс-службе Калининградской таможни рассказывали, что очередь из фур, ожидающих въезда в Литву из Калининградской области, выросла до 145 машин. В таможне отметили, что литовская сторона принимает всего по три автомобиля в час, а с 9 утра всего через границу они пропустили 25 фур.

Ранее, 24 ноября, руководитель пресс-службы губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что закрытие пропускных пунктов на границе с РФ привело бы к негативным экономическим последствиям для Литвы. До этого литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс изучит экономические последствия возможного закрытия погранпереходов с РФ по примеру Финляндии.

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