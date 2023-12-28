В Рязанской области за 10 лет поженились 83 тыс. пар
За последние 10 лет в Рязанской области было заключено 83 тыс. официальных браков, что в 1,5 раза больше, чем число зарегистрированных разводов за тот же период. Такие данные приводит Рязаньстат в четверг, 28 декабря.
Больше всего семей было создано в 2013 году — 9,2 тыс. Наименьшее число разводов зафиксировано в 2022 году — 4,5 тыс., пишет РИА «7 новостей».
В 2015 число браков превысило число разводов в 1,8 раза. Как отмечает 62INFO.ru, это лучший показатель за прошедшие 10 лет.
Ранее в декабре эксперт указала на желание мужчин начать серьезные отношения именно зимой. В частности, в этот период заметно меньше солнца, поэтому сокращается выработка серотонина организмом и одинокие люди начинают чувствовать свое одиночество острее.