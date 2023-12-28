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Богданов подчеркнул нацеленность Москвы на гумсодействие жителям Газы

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Фото: Global Look Press/Bashar Taleb
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Россия нацелена на дальнейшее гуманитарное содействие жителям сектора Газа. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с послом палестины в Москве Абдельхафизом Нофалем.

Отмечается, что по время беседы было уделено особое внимание складывающейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в частности, гуманитарной катастрофе в секторе Газа.

«С российской стороны была подтверждена готовность продолжать энергичные усилия в интересах скорейшего прекращения кровопролития, а также объединения всех палестинских политических сил на платформе ООП (Организации освобождения Палестины. — Ред.)», — отмечает пресс-служба МИД РФ.

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27 декабря сообщалось, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа выросло до 21 тыс. человек, а раненых — до 55 тыс. По последним данным, со стороны Израиля погибла 1,2 тыс. человек.

До этого, 22 декабря, Совбез ООН принял проект гуманитарной резолюций по Газе, подготовленный арабскими странами. Он направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в анклав.

18 декабря заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа стал «худшим на свете», так как люди не могут даже бежать из анклава. Он подчеркнул, что от болезней, голода может погибнуть даже больше людей, чем от боевых действий.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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