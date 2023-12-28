Режим повышенной готовности введут в Иркутской области на время каникул
Режим повышенной готовности введут в Иркутской области с 29 декабря. Он будет действовать на протяжении новогодних праздников.
Указ о введении режима подписал губернатор Игорь Кобзев. Согласно указу, министерству ЖКХ необходимо обеспечить нормативный запас топлива для бесперебойной работы объектов энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, должны быть подготовлены силы и средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства должно подготовится к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной обстановки. Главам муниципалитетов поручено обеспечить непрерывное функционирование всех систем обеспечения жизненно важных услуг и объектов социальной инфраструктуры, коммунальных служб и систем отопления.
Режим повышенной готовности будет действовать до 10 января.