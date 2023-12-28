Глава украинского МИДа Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать

Европейские союзники Украины не знают, как воевать, и неспособны масштабировать производство технологичного оружия. Об этом 27 декабря заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью газете The Kyiv Independent.

«Потому что война крайне непопулярна в этой части света. Европа не знает, как вести войны. Производство оружия — не самая популярная сфера бизнеса», — сказал глава ведомства.

Кулеба отметил, что главная проблема не в качестве поставляемого западными странами оружия, а в его количестве. Страны Европы, по его мнению, неспособны масштабно увеличить производство технологичного оружия. Также он обвинил европейцев в промедлении поставок вооружения, заявив, что они «потратили слишком много времени», обсуждая, как и когда увеличить производство оружия и боеприпасов.

«Его будет недостаточно, если ситуация не изменится. И тогда Россия будет впереди нас».

Министр подчеркнул, что для него приоритетнее темпы развития оборонного производства, нежели поставки новых типов вооружения.

Ранее, 20 декабря, бывший президент страны Петр Порошенко, выступая в Верховной раде, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов в зоне спецоперации. Он обратил внимание, что возник дефицит такого оружия, при этом на специальных складах их «десятки тысяч». Порошенко назвал сложившуюся ситуацию преступлением, «за которое нужно наказывать».

До этого, 6 декабря, стало известно, что Украина получила от Евросоюза в 2023 году 480 тыс. снарядов вместо обещанного Брюсселем 1 млн единиц. Уточнялось, что ключевая инициатива Еврокомиссии по ускоренному производству боеприпасов, предусматривающая размещение контрактов через Европейское оборонное агентство, позволила за это время произвести для Киева только 60 тыс. единиц.

В конце ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала европейскую промышленность мобилизоваться, чтобы сфокусироваться на военном производстве, так как Евросоюз не выполнил собственный план по производству 1 млн снарядов для Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.