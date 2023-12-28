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Баку не получил ответа от Парижа по французской агентурной сети в Азербайджане

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Баку приглашал Париж участвовать в расследовании деятельности французской агентурной сети в Азербайджане, но не получил ответа. Об этом 28 декабря сообщил брифинге глава азербайджанского МИДа Джейхун Байрамов.

Он отметил, что Азербайджан направил ноту французской стороне с изложением фактов, улик и доказательств о работе французской агентурной сети.

«Мы пригласили французскую сторону к сотрудничеству и участию в расследовании деятельности этой агентурной сети, но ответа на эту ноту так и не получили», — приводит его слова агентство APA.

Нота была передана за два дня до объявления двух сотрудников французского посольства в Баку персонами нон грата.

«Если бы французские власти были уверены в невиновности своих дипломатов, думаю, они согласились бы участвовать в расследовании», — сказал Байрамов.

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Ранее, 26 декабря, Азербайджан объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Франции в Баку. Им было предписано покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов.

Напряженность между Парижем и Баку возросла на фоне противоречий в отношениях Азербайджана и Армении, премьер-министр которой Никол Пашинян заявил о намерении углублять сотрудничество с Евросоюзом (ЕС) и, в частности, с Францией.

Так, в конце октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о планах продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200, указав, что Париж также будет проводить обучение армянских военных в области противовоздушной обороны. Кроме того, Франция собирается поставить Армении 50 бронемашин Bastion производства компании Arquus.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизадзе осудил отправку Францией военной техники в Армению, поскольку это будет способствовать деструктивной деятельности в регионе и укреплению военного потенциала Еревана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал намерение Франции оказать военную поддержку Армении провокацией.

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