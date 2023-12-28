Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ушел в отпуск с последующим увольнением
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в преддверии Нового года ушел в отпуск с последующим увольнением. Об этом 28 декабря сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
В эфире на телеканале ОТС он добавил, что Локоть получил предложение перейти на другую работу. Она предполагает выполнение задач общегосударственного характера.
«Он уходит сейчас в очередной отпуск с последующим увольнением. Я поддержал это решение. Надеюсь, что общими усилиями обеспечим, чтобы городское хозяйство на праздничных выходных и последующие дни функционировало в соответствии с городскими документами», — сказал Травников.
По словам губернатора, врио мэра станет его заместитель Олег Клемешов.
Локоть занимал должность мэра Новосибирска с 2014 года. На выборах он два раза одержал победу.
В конце октября президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Глава госудапрства поблагодарил его за проделанную работу.