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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе в Красноярском крае

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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае. Один человек погиб, еще двое получили травмы.

Авария произошла на территории Ермаковского района. 62-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota при движении в сторону Кызыла не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу. В результате иномарка столкнулась с машиной Chery. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Водитель Toyota погибла. Водитель и пассажир Chery доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

В Ставропольском крае водитель автомобиля «Гранта» выехал на встречную полосу, по касательной задел грузовик, а затем врезался в другую «Гранту». Оба водителя скончались на месте происшествия.

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