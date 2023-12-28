В Воронежской области возбудили дело по факту покушения на убийство бизнесмена
В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 59-летнего предпринимателя. Об этом 28 декабря сообщило региональное управление Следственного комитета (СК) РФ.
Инцидент произошел 27 декабря в 18:00 на 474-м км трассы Курск – Саратов в Борисоглебске Воронежской области. По данным источника «Известий», покушение было совершено на владельца одного из крупнейших производителей яиц Геннадия Ширяева. Неизвестный два раза выстрелил в принадлежащий ему Volkswagen.
Следователи устанавливают мотивы преступления. По делу были проведены необходимые осмотры, а также назначен комплекс судмедэкспертиз по изъятым предметам.
На данный момент стрелявший не установлен и не задержан.
Ранее, 12 декабря, в Крыму задержали подозреваемого в покушении на сотрудника администрации Запорожской области. В ходе обыска у него изъяли взрыватели и взрывчатое вещество иностранного производства.