Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 21 декабря
Курс евро опустился ниже 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже за 28 декабря.
Стоимость валюты доходила до 99,9875 рубля по состоянию на 15:00, снижаясь на 1,17% по отношению к предыдущему дню.
Евро опустился ниже отметки в 100 рублей впервые с 21 декабря.
Также в этот день курс доллара на Мосбирже упал ниже 90 рублей впервые с 19 декабря. Стоимость американской валюты доходила до 89,96 рубля.
Ранее, 21 декабря, Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сделал прогноз о курсе рубля на ближайшее время. По его словам, резкого ослабления рубля не предвидится, если не произойдет каких-либо форс-мажорных ситуаций.
Кроме того, аналитики брокера «ВТБ Мои инвестиции» 13 декабря сообщили, что в декабре-январе доллар будет торговаться в диапазоне 87–92 рублей, при этом в ближайшие месяцы американская валюта может достигнуть 85 рублей.