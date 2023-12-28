ВСУ сообщили о подрыве на мине в Черном море балкера под флагом Панамы

Балкер (специализированное судно для перевозки грузов насыпью), который ходил под флагом Панамы, подорвался на мине в Черном море, заявили 28 декабря представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram-канале Сил обороны юга Украины.

По их данным, балкер шел в один из портов Дуная, где планировал загрузиться зерном.

«Судно потеряло скорость и управление, на верхней палубе начался пожар. Чтобы избежать затопления, капитан посадил судно на мель», — добавили в ВСУ.

Из-за подрыва мины два члена экипажа пострадали, одного доставили в госпиталь.

Ранее, 22 декабря, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас нет смысла в восстановлении зерновой сделки в ее изначальном виде. Он рассказал, что ООН находится на связи с Москвой и Киевом и пытается выработать новые формы соглашения.

До этого, 9 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что действие соглашения может быть возобновлено только при условии снятия санкций с российских сельскохозяйственных компаний.

Также 17 ноября агентство Reuters сообщило, что либерийский балкер, перевозивший зерно из Одессы, получил повреждения в Черном море. Ссылаясь на источник в украинском правительстве и морских специалистов, журналисты заявили, что судно подорвалось на мине.

В сентябре президент РФ Владимир Путин назвал вынужденным прекращение зерновой сделки. Он отметил, что пока Россия обеспечивала безопасность по зерновому коридору, другая сторона в это же время производила террористические атаки по ним.

В середине июля была прекращены зерновая сделка, в рамках которой для судов с украинским зерном предоставлялся специальный коридор, а также гарантировалась помощь в экспорте российского зерна и удобрений. Однако условие поддержки экспорта России не выполнялось, из-за чего Москва приняла решение выйти из сделки.