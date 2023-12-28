Зеленский рассказал о военной помощи США Украине за год
Украина за год получила от США 34 пакета военной помощи. Об этом 28 декабря сообщил в соцсети X (бывш. Twitter) президент страны Владимир Зеленский.
«В течение нынешнего года США предоставили 34 пакета военной помощи на сумму более $24 млрд», — написал он.
Украинский лидер выразил благодарность за оказанную помощь и выразил надежду на дальнейшие решительные шаги со стороны Соединенных Штатов.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву новый пакет помощи на сумму до $250 млн. В него войдут вооружение и техника, ПВО и артиллерийские боеприпасы. Также запланировано передать ракеты «Стингер» и TOW.
Перед этим, 21 декабря, Блинкен заявил, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева. Также он сказал, что у США есть четкий план развития Украины без той финансовой поддержки, которую приходится оказывать стране сейчас.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.