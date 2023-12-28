Режим повышенной готовности ввели в Ставропольском крае из-за ветра

В Кировском округе Ставропольского края ввели режим повышенной готовности. В муниципалитете отмечается сильный ветер.

По данным ИА StavropolMedia, в результате непогоды уже пострадала крыша дома культуры в селе Орловка. Власти Кировского округа предупреждают о возможных перебоях с электричеством из-за ветра.

В муниципалитете создана специальная комиссия по оценке причиненного ущерба. Оперативные службы перешли в усиленный режим работы.

23 декабря из-за сильного ветра была повреждена кровля здания на улице Буйнакского в Ставрополе. Кусок крыши упал вблизи припаркованных автомобилей.

В Магаданской области в связи с усилением ветра штормовое предупреждение объявили в Ольском округе. В регионе возможны повреждения линий электропередачи и связи, а также сбои в работе транспорта.