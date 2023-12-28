Грузоподъемность ледовых переправ увеличили в Якутии

В Якутии повысили грузоподъемность нескольких ледовых переправ. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на соответствующий приказ Управтодора республики.

В Амгинском и Вилюйском районах проехать по рекам может транспорт массой до 20 т. Речь идет о переправе по реке Амга на 198-м км автодороги «Амга» и переправе на 3 км дороги «Эдьигээн» через реку Вилюй.

По данным на 28 декабря, в Якутии используются 35 официальных ледовых переправ. В числе последних допущена к эксплуатации переправа по направлению из села Уолбут в село Даппарай через реку Чару в Олекминском районе. Грузоподъемность переправы составляет 10 т, пишет ИА SakhaNews.

За несанкционированный выезд на лед водителям грозит административная ответственность. Штраф для физических лиц составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей.