Два человека погибли в ДТП на трассе в Ставропольском крае

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минводы в Ставропольском крае. Два человека получили смертельные травмы.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил выезд на встречную полосу, по касательной задел грузовик «КамАЗ», а затем врезался в другую «Гранту. Об этом сообщает ИА StavropolMedia. Оба водителя скончались на месте. Пассажирка второй больницы доставлена в больницу.

В Госавтоинспекции отметили, что 59-летний водитель первой легковушки в 2022 году вернул права после их лишения за нетрезвое вождение. В 2023 году он дважды привлекался к ответственности за выезд на встречную полосу.

В Самарской области два легковых автомобиля столкнулись на трассе А-300. По предварительной версии, водитель Toyota Camry выехал на встречку и врезался в еще одну Camry, а также в Hyundai Solaris. Водитель Hyundai и 35-летний водитель одной из Toyota погибли.