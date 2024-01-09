Бумага всех стерпит

Волна IPO в России захлестнула рынок акций. Основная причина — в том, что на бирже всё больше активных инвесторов-физлиц.

Это очень напоминает бум IPO в США 2021 года на фоне массированных программ экономической поддержки в период пандемии. Значительная часть финансовой помощи населению оседала на рынке акций. В нашей стране для первичных размещений сформировалась благодатная почва еще и потому, что у розничных инвесторов сейчас не так много альтернатив.

На фоне цикла повышения ключевой ставки ЦБ, которая уже составляет 16%, рынок акций — привлекательный источник относительно дешевого финансирования. Об этом упомянула также глава регулятора Эльвира Набиуллина в своем выступлении в Госдуме, напомнив, что привлечь деньги на развитие бизнеса можно не только с помощью кредита, который к тому же не всегда возможен.

Первичное размещение компании «Евротранс» (оператора сети АЗС «Трасса») как раз характеризуется высокой потребностью в привлечении капитала. Размещение акций началось на внебиржевом рынке и длилось пять месяцев. При этом основная сумма — порядка 9 млрд рублей — привлечена именно на внебиржевом рынке, в том числе среди группы лояльных клиентов компании. А всего широкий круг инвесторов купил бумаги на 11,3 млрд рублей.

На следующий день после размещения «Евротранса», 22 ноября, стартовали торги акциями «Южуралзолота» по цене 0,55 рублей. Это была нижняя граница объявленного эмитентом диапазона. При этом книга заявок была переподписана втрое — то есть в три раза больше человек, чем ожидалось, захотели купить бумаги. Привлечь удалось 7 млрд вместо ожидаемых 5,5 млрд. На конец прошлого года акции «Южуралзолота» торговались уже на уровне 0,6 рублей.

Для компаний, планирующих стать публичными, сейчас есть соблазн сделать основную ставку при первичном размещении именно на розничных инвесторов, так как они менее придирчивы к оценке эмитента. У них более высокий аппетит к риску, чем у институционалов.

Рассмотрим в качестве примера два прошедших IPO: ГК «Астра» и Henderson. Первые сделали ставку на институциональных инвесторов и разместились по цене с существенным дисконтом. Объем предлагаемых бумаг был ограничен, поэтому после размещения цены подскочили на 40%.

В Henderson же, наоборот, решили сделать ставку на розничных инвесторов. Размещение было по цене верхней границы диапазона, но затем котировки упали на 10%. Это плохо, когда основные покупатели — частные лица. Они эмоционально стремятся выйти из активов, как только те показывают негативную динамику.

Похожая история произошла и с Fix Price. Компании ритейлера и Henderson схожи и по основным показателям. При этом рентабельность бизнеса выше у Henderson (14% против 10% у Fix Рrice). К этому нужно добавить, что у Fix Рrice есть дополнительные риски иностранной прописки и поэтому компания не платит дивиденды. У Henderson ожидаемая дивидендная доходность на уровне 5%.

Интересно также, что при первичном размещении Совкомбанка розничным инвесторам досталось 2/3 всего объема. Сейчас IPO можно назвать вполне успешным с точки зрения динамики котировок акций.

К какому примеру будет относиться следующее IPO — красивой истории размещения или варианту, где эмитент стремится привлечь как можно больше финансирования, используя высокий интерес к рынку со стороны розничных инвесторов? В каждом конкретном случае игрокам придется определять это самостоятельно.

С уверенностью можно сказать, что в обозримом будущем случаев представится множество. К примеру, первичные размещения акций готовятся провести технологичные российские компании «Диасофт», Selectel, «Делимобиль».

Безусловно, к выбору активов новых публичных компаний нужно подходить обдуманно. Несмотря на ситуацию, в которой альтернатив для диверсификации остается не так много, покупать бумаги только по причине проведения нового IPO не стоит. Важно тщательно изучить бизнес компании и причины, по которым ей понадобились дополнительные средства.

Автор — управляющий активами «БКС Мир инвестиций»

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