Целью проводимой Россией специальной военной операции на Украине остается разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма, при этом недекларируемой целью является «смещение бандеровского режима», заявил 28 декабря в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.



«Смещение правящего бандеровского режима — явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута», — ответил он на вопрос «РИА Новости»



Города Одессу, Днепропетровск (Украина переименовала город в Днепр), Харьков, Николаев и Киев Медведев назвал «русскими, но временно оккупированными».

Также он допустил мирные переговоры с Украиной, которые Москва «никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины».

До этого, 25 декабря, Медведев заявил, что декларацию Евросоюза (ЕС) по гарантиям безопасности для Украины можно назвать филькиной грамотой, поскольку она является просто словами. По его мнению, «какая-нибудь безумная страна» может решить создать военную базу на Украине, чтобы принять на себя защиту ее границ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.