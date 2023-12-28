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Медведев назвал смещение бандеровского режима и разоружение ВСУ целями СВО

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Целью проводимой Россией специальной военной операции на Украине остается разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма, при этом недекларируемой целью является «смещение бандеровского режима», заявил 28 декабря в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Смещение правящего бандеровского режима — явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута», — ответил он на вопрос «РИА Новости»

Города Одессу, Днепропетровск (Украина переименовала город в Днепр), Харьков, Николаев и Киев Медведев назвал «русскими, но временно оккупированными».

Также он допустил мирные переговоры с Украиной, которые Москва «никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины».

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До этого, 25 декабря, Медведев заявил, что декларацию Евросоюза (ЕС) по гарантиям безопасности для Украины можно назвать филькиной грамотой, поскольку она является просто словами. По его мнению, «какая-нибудь безумная страна» может решить создать военную базу на Украине, чтобы принять на себя защиту ее границ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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