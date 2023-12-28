Карта спецоперации на Украине 28 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 28 декабря можно в материале «Известий».

В Минобороны России заявили, что на купянском направлении отражено шесть атак ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На краснолиманском направлении отражено три атаки ВСУ и бригады нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы ЛНР и Григоровки ДНР. Суточные потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты и три автомобиля. Поражены самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США и «Гвоздика».

На донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки ДНР. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, а также пять пикапов. Поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица «Мста-Б» и три орудия Д-20.

На южно-донецком направлении нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 115 военнослужащих и три пикапа. Поражены гаубицы: М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Работино и Вербового Запорожской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Поражены: гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На херсонском направлении потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и четыре автомобиля. Поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 563 самолета, 262 вертолета, 10154 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 14355 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7550 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16785 единиц специальной военной автомобильной техники.

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