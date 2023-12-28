На трассе М-11 «Нева» открыли первый участок северного обхода Твери

В составе трассы М-11 «Нева» открыт первый участок северного обхода Твери. Об этом 28 декабря рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Новая дорога позволит транзитному транспорту из Санкт-Петербурга доехать до Бежецка или Ярославля без заезда в Тверь. Участок был сдан на три месяца раньше срока. Его длина составляет 34 км, в его составе был построен мост через реку Тверцу.

«Обход станет фактическим завершением реализации федеральной трассы М-11 «Нева» и позволит напрямую соединить Москву и Санкт-Петербург автомагистралью высшей категории», — рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Обход Твери является последним участком, на котором прерывается М-11 «Нева». Завершить строительство планируется летом в 2024 года.

«Четырехполосная дорога, оснащенная по последним правилам безопасности. Шумовые экраны вблизи населенных пунктов. Главное, что когда северный обход Твери полностью введут в эксплуатацию, время в пути между столицами сократится с шести до пяти часов», — отметил Польшаков.

Ранее, 11 октября, сообщалось, что на строящемся обходе Твери на трассе М-11 «Нева» завершился второй из пяти этапов надвижки пролетного строения на мосту через Волгу. Протяженность переправы составит 738 м. Стоять она будет на 10 опорах.