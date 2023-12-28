В Казани утвердили проект канатной дороги «Аэромост»

В Казани утвердили проект планировки и межевания территории городской канатной дороги «Аэромост». Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома, сообщает ИА «Татар-информ» в четверг, 28 декабря.

Дорога пройдет по территории Вахитовского и Ново-Савиновского районов столицы Татарстана. Общая площадь проектирования составляет 24,5 га.

«Аэромост» будет включать три станции. Расстояние между первой и второй составит более 1 км, между второй и третьей — почти 1,7 км.

Ранее в декабре сообщалось, что Татарстан получит дополнительные 394 млн рублей на развитие дорог. Предполагается, что такое решение положительно скажется на загрузке многих предприятий и их партнеров из смежных отраслей.