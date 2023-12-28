Названа средняя цена похода в баню в Мурманской области

В Мурманской области по данным на начало 2023 года услуги бань и душевых оказывали 139 объектов бытового обслуживания. Такие цифры озвучили в Мурманскстате в преддверии Нового года.

Билет для помывки в общем отделении бани в ноябре в среднем по региону обходился в 427,3 рубля. Это на 5,2% дороже, чем годом ранее, отмечает ИА «Би-порт».

Стоимость набора для мытья составила 1099,1 рубля. В него входит упаковка туалетного мыла весом 100 г (76,57 рубля), флакон шампуня объемом 250 мл (246,36 рубля), гель для душа (227,26 рубля) и полотенце (548,91 рубля).