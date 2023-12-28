ВС РФ сбили три украинских самолета Су-25 в зоне спецоперации

Российская армия сбила три украинских самолета Су-25 в Донецкой Народной Республике (ДНР), Запорожской и Херсонской областях. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает Министерство обороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Новогригоровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области», — передает ведомство.

Кроме того, в материале Минобороны добавили, что в течение суток было перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также уничтожены 33 украинских беспилотника в районах Луганской Народной Республики (ЛНР), ДНР и Запорожской области.

Ранее, 27 декабря, Минобороны РФ отметило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили вертолет Ми-8, семь снарядов HIMARS и 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ поразили командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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