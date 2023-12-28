Народную лыжню обустроили в парке «Изумрудный» в Барнауле

Народную лыжную обустроили в парке «Изумрудный» в Барнауле. Трасса длиной около 1 км проходит по «зеленому пляжу» и ландшафтно-мемориальной зоне, ее открытие состоится 30 декабря, сообщает altapress.ru.

Для удобства посетителей парке в этом году лыжню постарались по минимуму пересекать с оживленными дорожками. Горожан и особенно собаководов просят не передвигаться по ней пешком — от этого остаются следы и создаются неудобства лыжникам.

Ранее в декабре сообщалось, что власти Барнаула приняли решение об отмене фейерверка на Новый год. Причину прокомментировали фразой «По аналогии с другими региональными центрами».