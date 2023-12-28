Аналитики сообщили о росте российского рынка услуг связи

Российский рынок услуг связи в 2023 году вырос на 5,1%, его объем превысил 1,9 трлн рублей, следует из предварительных данных «ТМТ Консалтинг», с которыми ознакомились «Известия» 28 декабря. Аналитики уточнили, что это самая высокая динамика рынка за более чем 10 лет.

«Как и в предыдущие годы, драйвером роста выступил рынок мобильной связи, на него по итогам года пришлось 61% доходов отрасли. В то же время улучшились показатели других крупных сегментов рынка: широкополосного доступа в интернет, фиксированной телефонии, межоператорских услуг», — говорится в сообщении компании.

Доходы от мобильной связи в 2023-м выросли на 7,1%. Как уточняется в исследовании, прирост обеспечен в первую очередь повышением операторами стоимости своих услуг.

«Также высокой динамике способствовало увеличение потребления услуг — так, объем мобильного трафика вырос на 16%, продолжилось восстановление рынка международного роуминга. Кроме того, традиционно высокую динамику продемонстрировал сегмент корпоративных пользователей», — считают в «ТМТ Консалтинг».

По информации компании, по итогам текущего года число абонентов (активных SIM-карт) мобильной связи выросло на 1,3% и превысило 258 млн — всё еще меньше, чем в допандемийный 2019 год (260 млн). В абсолютном выражении рост числа абонентов составил 3 млн.

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что в 2023-м российские абоненты начали массово переходить на конвергентные тарифы, то есть покупать у одного и того же оператора пакет услуг, оплаченный по единому счету. Речь идет о сотовой связи, домашнем интернете, платном ТВ и других, следует из результатов опроса агентства TelecomDaily.