Мужчина погиб при столкновении иномарок на М-5 в Пензенской области
В Мокшанском районе Пензенской области в результате столкновения внедорожника с седаном погиб человек. Об этом сообщает региональное УГИБДД УМВД России.
Авария произошла утром 28 декабря на 605-м км федеральной трассы М-5 «Урал». Столкнулись автомобиль Chevrolet Lacetti под управлением 52-летнего мужчины и Toyota Land Cruiser 200, за рулем которого находился 57-летний автомобилист.
В результате ДТП водитель Chevrolet получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Обстоятельства смертельного столкновения устанавливаются.
Около полуночи 27 декабря на трассе в Самарской области водитель Toyota Camry выехал на встречку и врезался в еще одну Camry, а также в Hyundai Solaris. В результате погибли два человека, еще двое пострадали.