В Буйнакске сильный ветер снес крышу здания

В дагестанском Буйнакске сильный ветер снес крышу со здания в районе автостанции, полотно упало на припаркованную «Приору». Видео в места происшествия распространило МЧС в четверг, 28 декабря.

Прохожие помогли спасателям приподнять металлическое полотно с поврежденного автомобиля. Рядом с местом инцидента оборваны линии электропередач (ЛЭП). Из-за аварии около 15 тыс. местных жителей остались без света.

По данным МЧС, из-за сильного ветра повреждена кровля частного жилого дома и трехэтажного коммерческого здания. Люди не пострадали.

«Служба-112 ЕДДС оповещает население города о том что, в связи с усилением ветра участились аварийные отключение электроэнергии, бригада БГЭС работает в усиленном режиме просьба отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие», — отметили в мэрии Буйнакска.

Энергетики из-за ухудшения погоды в Дагестане перешли на особый режим работы, сообщила пресс-служба министерства энергетики и тарифов региона.

Ранее, 23 декабря, шквалистый ветер со скоростью до 25 м/с привел к массовым отключениям электричества в 57 населенных пунктах Дагестана. Тогда без электричества остались более 127 тыс. человек.