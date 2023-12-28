Два человека погибли в результате столкновения легковушек в Самарской области
В Большеглушицком районе Самарской области в результате столкновения легковых автомобилей погибли два человека. Об этом сообщает НИА «Самара» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Авария произошла около полуночи 27 декабря на 98-м км федеральной трассы А-300 Самара – Большая Черниговка – Казахстан. Предварительно установлено, что водитель Toyota Camry выехал на встречку и врезался в еще одну Camry, а также в Hyundai Solaris.
В результате столкновения 33-летний водитель Hyundai и 35-летний пассажир одной из Toyota погибли. Еще два пассажира Toyota получили различные травмы и были доставлены в больницу.
Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются. Районной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
26 декабря под Рязанью столкнулись Renault Megane, Ford Transit и Mitsubishi Lancer. В результате один человек погиб, еще пятеро получили травмы.