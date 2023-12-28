Гладков сообщил о смерти одного из пострадавших после атаки ВСУ под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 28 декабря сообщил о смерти в реанимации одного из рабочих, пострадавших во время обстрела БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Грайворонском городском округе.

«Сегодня ночью в реанимации в результате кардиогенного шока умер Сергей Николаевич, один из рабочих, которые пострадали во время вражеской атаки в Грайворонском городском округе. Врачи боролись за его жизнь до последнего», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал, что власти региона будут всячески оказывать им поддержку, добавила «Газета.Ru».

23 декабря стало известно, что украинский дрон-камикадзе атаковал мост в Грайворонском округе Белгородской области. По словам Гладкова, в тот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих. От атаки пострадали пять человек, двое из них обратились за стационарной помощью.

Позднее Гладков сообщил, что четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один в реанимации в тяжелом стабильном состоянии.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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