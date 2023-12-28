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Медведев назвал смещение бандеровского режима и разоружение ВСУ целями СВО

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Спецоперация России на Украине продолжится в 2024 году, целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма, заявил 28 декабря зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Спецоперация продолжится, её целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма», — отметил он, отвечая на вопрос «РИА Новости».

Также он отметил, что важнейшей целью спецоперации остается «смещение правящего бандеровского режима». Медведев добавил, что она «должна быть и будет достигнута».

Зампред Совбеза подчеркнул, что не исключает мирные переговоры с Украиной.

«Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса», — заключил он.

В октябре президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, где Россия остановится на Украине во время спецоперации, заявил, что дело заключается в гарантиях безопасности народов РФ. Президент отметил, что это очень сложный вопрос, но Россия продолжит защищать своих людей.

Глава государства добавил, что если поставки западного вооружения Украине прекратятся, она продержится неделю. Путин отметил, что на Западе также кончаются боеприпасы.

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Также президент подчеркнул, что спецоперация РФ по защите Донбасса была начата для того, чтобы закончить войну на Украине, которая началась еще в 2014 году и идет уже десятый год.

Спецоперация, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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