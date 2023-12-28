Чтецы оскорбительных стихотворений о Донбассе получили до 7 лет колонии

Тверской суд Москвы назначил 5,5 года колонии Егору Штовбе и 7 лет Артему Камардину, которые возле памятника поэту Владимиру Маяковскому в столице читали оскорбительные стихи о Российской армии и Донбассе, сообщил 28 декабря корреспондент «Известий».

«Суд приговорил Камардина к 7 годам, Штовбу к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима», — объявили в суде.

Им вменяют ч. 3 ст. 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») и ч. 2 ст. 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с угрозой применения насилия») УК РФ.

В сентябре 2022 года несколько человек собрались на несанкционированную акцию у памятника Маяковскому, где читали оскорбительные для ополченцев Донбасса и Российской армии стихотворения. Позднее чтецы извинились за свои слова. Следствие возбудило в отношении них уголовное дело об экстремизме.

Ранее, 27 декабря, в Москве администратора двух Telegram-каналов Феликса Елисеева приговорили к 14 годам за госизмену и публичное оправдание терроризма. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

До этого, 4 декабря, в Омской области ФСБ задержало 22-летнего мужчину, который размещал в интернете призывы к осуществлению направленной против безопасности России деятельности. Он призывал мобилизованных граждан РФ добровольно сдаваться в плен и переходить на сторону Вооруженных сил Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело.