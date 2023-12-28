Мобильный планетарий открыли в омском поселке

В рабочем поселке Красный Яр Омской области появился мобильный планетарий. Ученикам местной школы дали возможность больше узнать о небесных телах и физических явлениях.

Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», работу астрономического кружка организовал преподаватель физики Красноярской средней школы Андрей Найданов. Он выиграл грант Росмолодежи и регионального министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Для кружка закупили телескоп, и, таким образом, в школе появился мобильный планетарий. Оборудование преподаватель планирует использовать и на уроках физики. Также в его планах — сделать в школе обсерваторию.