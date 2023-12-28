Общественный транспорт станет бесплатным в новогоднюю ночь в Ижевске

В Ижевске изменится график работы общественного транспорта в период новогодних праздников. Уже 30 и 31 декабря трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию выходного дня.

А в ночь на 1 января некоторые маршруты будут работать до 3:30. При этом после 23 часов 31 декабря проезд будет бесплатным. Утром, 1 января, движение электротранспорта вновь будет организовано по расписанию выходного дня. При этом некоторые трамваи и троллейбусы выйдут на линию с 11 часов. Интервал движения в первой половине дня будет увеличен.

Вплоть до 8 января городской транспорт будет работать по расписанию выходных, отмечает ИА «Сусанин» со ссылкой на городскую администрацию.

В Ижевске в новогоднюю ночь движение транспорта будет перекрыто на Пушкинской улице. Проезд закроют от улицы Кирова до Советской с 19 часов 31 декабря до 4 часов утра 1 января. Троллейбусы и автобусы перенаправят на Удмуртскую улицу. 2 января с 18 часов до 22 часов участок Пушкинской, от улицы Кирова до Советской, вновь будет перекрыт из-за праздничных мероприятий.