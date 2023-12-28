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Минобороны сообщило, что в ВС РФ по контракту служат более 640 тысяч человек

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В Вооруженных силах (ВС) РФ служат по контракту более 640 тыс. человек. Это число впервые с начала специальной военной операции (СВО) раскрыло Министерство обороны России в докладе «Армия в цифрах – 2023». Об этом 28 декабря сообщил РБК.

Как отмечается, около 288 тыс. человек подали заявления на прохождение военной службы по контракту.

Кроме того, в российском военном ведомстве указали на то, что в составе отрядов Боевого армейского резерва страны (БАРС) участие в спецоперации приняли более 40 тыс. человек. Более 7 тыс. выполняют боевые задачи в зоне СВО.

БАРС был создан в 2015 году в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о создании мобилизационного резерва вооруженных сил. В него вступили и представители казачьих объединений.

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Накануне Минобороны сообщило, что средний возраст мобилизованных военнослужащих составляет 35 лет. Отмечается, что в рамках частичной мобилизации было призвано 302 503 человека из 1430 муниципальных образований. При этом более 33 тыс. прибыли в военкоматы, не дожидаясь повестки.

До этого, 14 декабря, Путин заявил во время «Итогов года», что поток мужчин, готовых защищать родину с оружием в руках, не иссякает. Он рассказал, что на пункты сбора приходит до 1,5 тыс. человек ежедневно, поэтому на сегодняшний день необходимости во второй волне мобилизации нет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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