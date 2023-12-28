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В Якутии Ан-24 с 30 пассажирами произвел посадку вне взлетно-посадочной полосы

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Самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» приземлился вне взлетно-посадочной полосы аэропорта поселка Зырянка в Якутии. По данному факту начата проверка, сообщили 28 декабря в Telegram-канале пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, причиной инцидента названа ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна.

«28 декабря 2023 года в утреннее время воздушное судно Ан-24, выполнявшее пассажирский рейс по маршруту Якутск – Зырянка – Среднеколымск – Якутск, при заходе на посадку отклонилось от взлетно-посадочной полосы и произвело посадку на песчаную косу реки Колыма», — говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается, на борту находились 30 пассажиров, в числе которых двое детей, и четыре члена экипажа. Самолет, по предварительным данным, повреждения не получил.

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Также в распоряжение «Известий» поступили видеокадры с места посадки самолета на реку Колыму. Как показано на видео, самолет стоит почти посередине покрытой льдом реки.

Ранее, 26 декабря, сообщалось, что прилетевший в Челябинск из Москвы самолет «Аэрофлота» во время руления в аэропорту уперся в сугроб из-за плохой уборки снега. При этом воздушное судно не покинуло пределы рулежной дорожки. После случившегося экипаж запросил буксировочный тягач. Пострадавших не было.

До этого, 12 декабря, похожий инцидент произошел в московском аэропорту Внуково самолет Як-40, который должен был лететь в Вологду, съехал с полосы взлета в сугроб. В результате рейс был отложен на шесть часов.

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