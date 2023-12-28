Челябинцам пообещали возвращение снежного урагана
Челябинскую область вновь ожидают сильные снегопады метели и сильный ветер. Непогода обрушится на регион 29 декабря.
Как рассказала ИА «Ура.ру» в пресс-службе ГУ МЧС области, в пятницу местами ожидается сильный снег, в отдельных районах возможны метели. Порывы ветра будут достигать 18 м/с.
На дорогах появятся снежные заносы и гололедица от наката. Автомобилистам порекомендовали планировать дальние поездки с учетом погоды.
Агентство уточняет, что снежная буря накрыла Челябинскую область 26 декабря. В Челябинске за день выпало более месячной нормы осадков.
В городе массово раскупили лопаты, чтобы расчищать занесенные снегом тротуары и дороги. Жители региона жалуются, что проблема неочищенных дорог до сих пор не решена.