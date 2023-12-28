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Кулеба обвинил Европу в промедлении с поставкой снарядов Украине

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Фото: Global Look Press/U.S. Army
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что оборонная промышленность Европы не в состоянии удовлетворить военные потребности Киева. Об этом он сказал 27 декабря газете The Kyiv Independent

«Производство вооружений — не самая популярная сфера бизнеса в Европе. К сожалению, наши друзья потратили слишком много времени на размышления о том, как и когда наращивать производство оружия и боеприпасов», — сказал министр.

По словам Кулебы, Европа «не знает, как вести войны».

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До этого, 20 декабря, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов в зоне спецоперации. Бывший президент страны Петр Порошенко обратил внимание, что возник дефицит такого оружия, при этом на специальных складах их «десятки тысяч». Порошенко назвал сложившуюся ситуацию преступлением, «за которое нужно наказывать».

Ранее, 6 декабря, агентство Reuters сообщило, что Украина получила от Евросоюза в 2023 году 480 тыс. снарядов вместо обещанного Брюсселем 1 млн единиц. Уточнялось, что ключевая инициатива Еврокомиссии по ускоренному производству боеприпасов, предусматривающая размещение контрактов через Европейское оборонное агентство, позволила за это время произвести для Киева только 60 тыс. единиц.

В конце ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен признала, что Евросоюз не выполнил собственный план по производству 1 млн снарядов для Украины. Она призвала европейскую промышленность мобилизоваться, чтобы сфокусироваться на военном производстве.

Тогда же глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что альянс не сможет выполнить свои обещания по поставке Украине миллиона боеприпасов к марту 2024 года, так как для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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