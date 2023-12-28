В Томске продолжат создание дождевых садов при наличии спонсоров
Высаженный в 2022 году дождевой сад на пересечении Ленина и Ванцетти в Томске показал свою эффективность. Подобные объекты могут обустроить в областной столице в местах, где не работают ливневки, сообщил представитель городского департамента дорожной деятельности и благоустройства.
«В случае если поступят предложения от спонсоров и социальных партнеров, департамент рассмотрит возможность обустройства дождевых садов на других городских территориях», — сказал собеседник РИА «Томск» в четверг, 28 декабря.
Дождевой сад — это элемент городской инфраструктуры, который представляет собой засаженный многолетними растениями участок для отвода ливневых стоков. На участке оборудуются фильтрующие слои, вылавливающие грязь и мусор. Ниже устанавливается дренажная труба.
Ранее в декабре сообщалось, что новый светофор заработал в начале проспекта Ленина, в районе «Гостиного двора» и 10-го корпуса ТПУ, в Томске. Причиной его установки стала возросшая интенсивность движения на участке.