В Сургуте отказались от фейерверков в новогоднюю ночь
В Сургуте ввели запрет на запуск фейерверков в Новый год. Это связано с действием особого противопожарного режима.
Он введен в период с 30 декабря по 8 января и предполагает запрет на разведение костров, сжигание мусора, проведение противопожарных работ, запуск любых пиротехнических изделий.
Запрет введи по рекомендации МЧС и комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в ХМАО. В городской администрации ИА «Ура.ру» не уточнили, кто будет контролировать соблюдение ограничений и будут ли проходить рейды.
Ранее в Москве отменили салюты в новогоднюю ночь. В мэрии заявили, что «как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов».
Также от организации городского фейерверка на Новый год и Рождество отказались в Сочи. Сэкономленные средства будут направлены на поддержку участников спецоперации по защите Донбасса.