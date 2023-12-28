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На Госсовете обсудили зарплаты учителей и суверенную систему образования

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Правительство должно разработать системные подходы к оплате труда педагогов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета 27 декабря.

Путин назвал вопрос совершенствования оплаты труда педагогов важнейшим. Труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам, отметил президент.

«В 2012 году было принято решение об увеличении средней зарплаты педагогов до уровня среднемесячного дохода по трудовой деятельности в конкретном регионе. Эта мера сыграла определенную роль в повышении статуса учительского труда, вместе с тем нужно совершенствовать и делать справедливыми механизмы оплаты труда педагогов», — подчеркнул он.

По его словам, в первую очередь необходимо увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где они существенно ниже, чем в среднем по стране.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на то, что воспитательная работа не должна ограничиваться рамками школы. Он предложил сформировать целостную систему наставничества для детей и молодежи и задействовать потенциал «Сириуса», платформы «Россия — страна возможностей», движения детей и молодежи.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов предложил разработать и утвердить концепцию развития института наставничества до 2030 года. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что планируется вместе с парламентом разработать поправки в трудовое законодательство, чтобы закрепить доплаты за наставничество.

Предложили надбавки: Путин заявил о необходимости повысить учителям зарплаты
А заодно освободить их от лишней непрофильной нагрузки и ввести доплаты за наставничество

Также в ходе этого заседания президент РФ предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». Путин напомнил, что за наставничество уже учредили знак отличия, но нужно ввести и премию.

Ранее, 25 декабря, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что с 1 января на 9,8% проиндексируют зарплату работникам сфер образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки.

Перед этим, 14 декабря, президент РФ в ходе «Итогов года» заявил, что уровень зарплат в России вырастет в среднем на 8% с учетом инфляции.

Он также отметил, что безработица обновила исторический минимум и составляет 2,9%. С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет повышен на 18%, добавил российский лидер. Кроме того, Путин заявил о растущей динамике ожидаемой продолжительности жизни в России.

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